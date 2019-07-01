هجوم عراقي على البيض الإيراني: يدخل بطرق غير رسمية وتخزينه رديء

2019/07/01 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة حسين الموسوي، الاثنين، أن البيض الايراني المستورد يجري تخزينه بطرق رديئة وغير سليمة، مشيرا إلى أن البيض المذكور يدخل بطرق غير رسمية.وقال الموسوي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “صندوق البيض المحلي العراقي الأحمر زنة ( ٢٤ ) كغم بسعر (٥٠٠٠٠ ) الف […]

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