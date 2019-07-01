2019/07/01 | 11:38

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مقتل 2 من مسلحي داعش بعملية امنية غربي الموصل

يتبع .......

بغداد اليوم-بغداد

اعتبر وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، أن "أوبك" تموت بسبب ما وصفه أن قرار المنظمة انتقل إلى موسكو والرياض، لكنه شدد على أن إيران لن تعارض تمديد اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+".

وقال الوزير للصحفيين عند وصوله إلى

بغداد اليوم- نينوى

عبر عضو مجلس محافظة نينوى، حسام الدين العبار، الاثنين (1 تموز 2019)، عن رفضه تغيير تصميم المدينة القديمة التي تشكل رمزية لدى سكان الموصل رداً على معلومات اشارت الى عرضها للاستثمار بغية اعادة بناء ما دمره الارهاب.

وقال ا

بغداد اليوم-البصرة

أفاد مصدر أمني، الإثنين، 01 تموز، 2019، بالقبض على 7 اشخاص بتهمة التورط بنزاع عشائري قرب الحدود العراقية – الكويتية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "7 اشخاص شنو هجوما عشائريا على مزرعة تعود لمواطن، قرب جبل سنام، عل

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