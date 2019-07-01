2019/07/01 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفصحت هيئة النزاهة، الاثنين، عن تفاصيل الأحكام الصادرة بحقِّ ثلاثة مسؤولين سابقين في وزارة الصِّحَّة؛ لسرقتهم أكثر من ستة مليارات دينارٍ، مُبيِّنةً أنَّ المُدانين استحوذوا على تلك الأموال بعد إقدامهم على اعتماد قوائم مُزوَّرةٍ، وصرف رواتب لعناصر حمايةٍ (وهميِّين).وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة صدى، إن “المُدانين الهاربين وهم (مديرالتدقيق الأسبق في مكتب الوكيل الفنيِّ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة:السجن لمسؤولين سابقين بالصحة سرقوا 6.5 مليار دينار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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