محمد الحلبوسي يستقبل وزير الثقافة والسياحة والآثار

2019/07/01 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني.

وأكد الحلبوسي، أن تاريخ العراق وحضارة بابل هي ملكٌ للإنسانية جميعا، وعلى العالم أن ينظرَ إليها كمركز إشعاع للبشرية برموزها وعطائها الثري، من شريعة حمورابي التي أسست تنظيم العلاقة المجتمعية ونُظمَ التعايش الإنساني وأول القوانين المدنية، معربا عن دعمه الكامل لملف مدينة بابل التاريخية، وبذل الجهد البرلماني لمساندة هذا الملف ووضعها على لائحة التراث العالمي.

وأضاف، أن انتصار العراقيين على تنظيم داعش الإرهابي، يدعو العالم الى حماية مدينة بابل التاريخية تراثا للإنسانية جميعا.

و قدم الحمداني عرضًا لآخر استعدادات وزارته فيما يخص ملف مدينة بابل التاريخية، لوضعها على لائحة التراث العالمي في مؤتمر اليونسكو المزمع عقده في العاصمة الأذربيجانية باكو يوم الأربعاء المقبل.

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