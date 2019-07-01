2019/07/01 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفصحت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين ، عن تفاصيل الأحكام الصادرة بحقِّ ثلاثة مسؤولين سابقين في وزارة الصِّحَّة ؛ لسرقتهم أكثر من ستة مليارات دينارٍ ، مُبيِّنةً أنَّ المُدانين استحوذوا على تلك الأموال بعد إقدامهم على اعتماد قوائم مُزوَّرةٍ، وصرف رواتب لعناصر حمايةٍ (وهميِّين).دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، في حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السجن لمسؤولين سابقين بوزارة الصحة سرقوا المليارات النعيم نيوز.

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