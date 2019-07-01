مقتل اثنين من ارهابيي

2019/07/01 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة عشرين وبالتعاون مع لواء المشاة ٦٠ واستخبارات قيادة عمليات نينوى واثر معلومات استخبارية دقيقة من مطاردة اثنين

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