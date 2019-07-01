مصرع وإصابة 55 شخصا بانقلاب حافلة شمالي الهند

2019/07/01 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

أفادت وسائل إعلام هندية، بمقتل 33 شخصاً على الأقل وإصابة 22 آخرون جرّاء انقلاب حافلة ركاب وسقوطها في وادٍ عميق بولاية جامو

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