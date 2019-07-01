الاستخبارات العسكرية تقتل اثنين من الإرهابيين غربي الموصل

2019/07/01 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، عن قتل اثنين من "الإرهابيين" غربي الموصل .

وقالت في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة عشرين وبالتعاون مع لواء المشاة ٦٠ واستخبارات قيادة عمليات نينوى واثر معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من مطاردة اثنين من الإرهابيين ومحاصرتهما وقتلهما بعد محاولتها الفرار في قرية أم هرام بقضاء البعاج غربي الموصل".

واوضح بيان الاستخبارات ان القوة "تمكنت من الوصول إلى مضافتهم وضبط بداخلها دراجتين ناريتين كانتا تستخدمان لتنفيذ العمليات الارهابية وبندقيتي كلاشنكوف وست شرائح اتصال للموبايل وحزام ناسف واحد، بالإضافة الى لابتوب وموبايل ورام ميموري"، مشيرا الى أنهما "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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