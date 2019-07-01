امانة بغداد تقوم بحملة ليلية لازالة التجاوزات في قاطع المنصور

2019/07/01 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت امانة بغداد، الإثنين، اطلاق حملة لازالة التجاوزات عن خمسة شوارع حيوية ورئيسية غرب بغداد.

وذكرت الأمانة، في بيان وصل “النور نيوز” أن “بلدية المنصور قامت بحملة ليلية ازالت خلالها التجاوزات عن شارع الشيخ ضاري، وشارع 14 تموز، وشارع المنصور الرئيسي، وشارع السبعاوي، وشارع احمد عرابي، وجميعها شوارع حيوية وتجارية ضمن حي المنصور”.

وأشارت الى ان “الحملة تضمنت إزالة أكشاك وبسطات ومسقفات ولافتات، وغيرها من التجاوزات التي كانت تستغل الارصفة وتسبب عرقلة لحركة السابلة وتشويه للمنظر العام”.

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