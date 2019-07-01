خلال اسبوع الشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية تنتج أكثر من 50 طنا من الاسلاك النحاسية

2019/07/01 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :علي التميمي

اعلنت الشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الاثنين، عن انتاج أكثر من 50 طنا من الاسلاك النحاسية خلال اسبوع فقط من معاودة الانتاج بعد توقف دام عدة سنوات.

وقال مدير عام الشركة المهندس اكرم شاكر عبدالفتاح، إن “عمليات انتاج الاسلاك النحاسية مستمرة وعلى مدى الاسبوع الماضي حيث تم انتاج اكثر من (50) طن من الاسلاك النحاسية قطر (8) ملم لغرض تسويقها الى شقيقتها شركة اور العامة وفق العقود المبرمة بين الطرفين ، مؤكدا عزم الشركة على رفع وزيادة الانتاج الى اكثر من (500) طن خلال الفترة القادمة”.

وأكد عبد الفتاح، “استعداد كوادر مصنعي انتاج اسطوانة غاز الطبخ وانتاج صمام الاسطوانة للعمل والانتاج للايفاء بالالتزامات التعاقدية مع شركة تعبئة الغاز وفق العقود الجديدة التي سيتم توقيعها قريبا بين الطرفين”.

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