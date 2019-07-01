افعى طولها 2.5 متر تبعث الرعب في مدينة كامبريدج

2019/07/01 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :علي التميمي

دبت حالة من الرعب في مدينة كامبريدج شمال العاصمة البريطانية، بعد رصد أطول ثعبان في العالم يزحف في أحد شوارع المدينة.

ونقلت قناة سكاي نيوز في خبر تابعته سكاي عراق أن ” الشرطة البريطانية رصدت أفعى مشبكية يصل طولها إلى 2.7 متر في شارع سكني بمنطقة “لويفيل روود” في مكدينة كامبريدج”.

واضافت أن ” الشرطة التي حددت مالك الافعى تحاول جاهدة العثور عليها بعد اختفائها في وسط الاحراش في المنطقة “.

يذكر أن منطقة جنوب آسيا هو الموطن الاصلي لهذه الافعى المشبكية، التي تعتبر الأطول في العالم، إذ يمكن أن يصل طولها إلى 9.6 متر، ورغم شكلها المرعب وطولها اللافت، إلا أن الأفعى ليست سامة، لكنها تعتمد على عصر فرسيتها حتى الموت ثم تبتلعها بعد ذلك.

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