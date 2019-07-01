إيران: أكثر من نصف صادراتنا تذهب الى دول الجوار

2019/07/01 | 11:42

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بغداد:سومر نيوز

أكد وزيرالتجارة والصناعة رضا رحماني، الاثنين، أن دول الجوار تستورد 54 بالمئة من صادرات السلع الايرانية....

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