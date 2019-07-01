2019/07/01 | 11:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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الاقليات تدعو عبد المهدي لاطلاعها على آليات توزيع الدرجات: سنقبل بمدير عام!) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
دعا رئيس الكتلة الايزيدية في مجلس النواب صائب خدر، الاثنين، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى اطلاع الأق...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الاقليات تدعو عبد المهدي لاطلاعها على آليات توزيع الدرجات: سنقبل بمدير عام!) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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