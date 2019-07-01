الاقليات تدعو عبد المهدي لاطلاعها على آليات توزيع الدرجات: سنقبل بمدير عام!

2019/07/01 | 11:42

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بغداد:سومر نيوز

دعا رئيس الكتلة الايزيدية في مجلس النواب صائب خدر، الاثنين، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى اطلاع الأق...

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