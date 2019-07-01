2019/07/01 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومرنيوز

أفصحت هيئة النزاهة، الاثنين، عن تفاصيل الأحكام الصادرة بحقِّ ثلاثة مسؤولين سابقين في وزارة الصِّحَّة؛ لس...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( السجن لمسؤولين سابقين بوزارة الصحة سرقوا ستة مليارات دينارٍ ونصف المليار) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( السجن لمسؤولين سابقين بوزارة الصحة سرقوا ستة مليارات دينارٍ ونصف المليار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).