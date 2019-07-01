الامانة تعلن قطع جزئي لطريق محمد القاسم في هذا اليوم

2019/07/01 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مسؤول إعلام دائرة المشاريع، رياض المطيري، في تصريح صحفي، اطلع عليه موقع "الغدير"، انه" ستتم المباشرة بأعمال صيانة طريق محمد القاسم يوم الجمعة ٥/ ٧ / ٢٠١٩".وأضاف أن" أعمال الصيانة ستنفذ من قبل شركتي (نجران) و(نهوض البناء) المتعاقدتين مع امانة بغداد”، مبينا ان “المساحة المستهدفة تمتد من مرأب النهضة باتجاه ملعب الشعب".انتهى..م.م

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