خطأ حكومي يتسبب بحذف الصفحة الرسمية لوزير الداخلية ياسين الياسري على الفيسبوك

2019/07/01 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للمركز حصل عليه موقع "الغدير"، ان" الحذف شمل ايضا الصفحة الرسمية للوزير التي اعلنت عنها وزارة الداخلية "، مبينا، ان" الحذف قد حدث نتيجة خطأ ارتكبته احدى المؤسسات الحكومية التي جمعت كل الصفحات التي تُسمى باسم الوزير وطلبت من الفيسبوك حذفها ومن ضمنها الصفحة الرسمية التي تم الاعلان عنها، مع الاخذ بنظر الاعتبار ان صفحة الوزير لم تنشر ما يخالف معايير الفيسبوك ولم ترتكب اي مخالفة".واضاف بينا المركز، ان" هذا الامر يشير بوضوح الى افتقار الحكومة العراقية لاستراتيجية واضحة للتعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي، وفقدان المركزية في التعامل مع هذا الملف المهم، حيث توجد عدة مراكز او هيئات او اطراف رسمية تتعامل مع الفيسبوك وشبكات التواصل الاخرى في قضايا التوثيق والحذف وكل المتعلقات الاخرى ما سبب نوعا من الارباك والاخطاء في بعض القرارات".انتهى..م.م

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