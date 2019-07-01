2019/07/01 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعزيز العلاقات التجارية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وهولندا يوقعان اتفاقية لتجنب الازدواج والتهرب الضريبي) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وهولندا يوقعان اتفاقية لتجنب الازدواج والتهرب الضريبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).