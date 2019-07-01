طهران تعلن مد خط سككي بين العراق وإيران

2019/07/01 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن مساعد وزير الطرق والتنمية الحضرية الايراني خير الله خادمي، الاثنين، أن مشروع مد خط سككي بين الشلامجة جنوب غربي ايران والبصرة بجنوب العراق سيبدأ العمل به في غضون الاشهر المقبلة.وقال خادمي في تصريح اوردته “فارس” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “خطوات جيدة اتخذت في مجال البدء بتنفيذ مشروع سكة الحديد بين البلدين عقب […]

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