مؤسس “أمازون” يدفع لمطلقته أغلى تسوية طلاق في التاريخ

2019/07/01 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يقترب مؤسس شركة “أمازون” الأمريكية للتسوق الإلكتروني، جيف بيزوس، من دفع لزوجته السابقة، أعلى تسوية طلاق في التاريخ.وسيدفع “بيزوس”، وهو أغنى رجل في العالم، 38 مليار دولار (29 مليار جنيه إسترليني) لتسوية طلاقه من زوجته ماكنزي، بعد زواج دام 26 عاما، في غضون أيام قليلة، بحسب صحيفة “تلغراف” البريطانية.ومن المتوقع أن يحكم […]

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