رئيس الجمهورية يستقبل مستشار الرئيس الكوري الجنوبي للشؤون الخارجية

2019/07/01 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد رئيس الجمهورية برهم صالح ضرورة تطوير العلاقات بين العراق وكوريا الجنوبية على مختلف الصعد خدمة لمصالح الشعبين الصديقين.

وأشار صالح خلال استقباله، اليوم الإثنين 1-7-2019 في قصر السلام ببغداد، مستشار الرئيس الكوري الجنوبي للشؤون الخارجية هان بيونغ دو والوفد البرلماني المرافق له، الى “أهمية العلاقات مع الأصدقاء الكوريين وعمقها التاريخي والدور الفاعل للحكومة الكورية وشركاتها في بناء واعمار البلاد وخاصة المناطق المحررة، وأهمية الاستفادة من الخبرات الكورية في بناء العراق”.

بدوره نقل دو تحيات الرئيس الكوري الجنوبي لسيادة الرئيس والتعبير عن ارتياحه لاستمرار التعاون بين البلدين، مؤكداً ان بلاده تعتز بمسيرة هذه العلاقات.

وجرى خلال اللقاء بحث الاوضاع الاقليمية والدولية واسهام الشركات الكورية في تطوير البنى التحتية للبلاد على مختلف الصعد وخاصة في مجالات النفط والطاقة.

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