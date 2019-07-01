2019/07/01 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادمن المقرر ان يعقد مجلس محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية المقررة لمناقشة عدد من المقررات المدرجة على جدول اعماله بضمنها استجواب مدير عام دائرة الصحة.

وقال مكتب اعلام المجلس في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “الجلسة ستشهد مناقشة مطالب المتظاهرين في قضاء الاصلاح واستضافة مدراء دوائر الكهرباء والماء والنقل ومحطة كهرباء الناصرية الحرارية”.

واضاف البيان ان “الجلسة تتضمن ايضا القراءة الاولى لمقترح فرض الغرامات وتفعيل قانون الصحة الحيوانية ومشروع مجلس التنمية الاقتصادي”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس ذي قار يخصص فقرة لاستجواب مدير صحة المحافظة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس ذي قار يخصص فقرة لاستجواب مدير صحة المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).