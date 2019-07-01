انتخابات كركوك.. التركمان والعرب يشترطون للمشاركة فيها والكورد يرفضون نسبة الـ 32%

2019/07/01 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك / تقريرشددت هيئة رئاسة البرلمان العراقي، خلال جلسته في الأسبوع الماضي على إجراء الانتخابات المحلية (مجلس المحافظة) في محافظة كركوك، بموعدها مع بقية المحافظات في الـ20 من ابريل/نيسان المقبل ومن جانبها أكدت المفوضية جاهزيتها لإجراء الانتخابات في المحافظة وفق الموعد المحدد لها في شهر نيسان المقبل بالتزامن مع المحافظات الأخرى.

غير ان إجراء الانتخابات بالنسبة لمكونات كركوك المختلفة لها حساباتها المتعددة تختلف من كيان لأخر من اجل المشاركة فيها او مقاطعتها او المطالبة بتأجيلها حيث ان المكونين التركماني والعربي لهما شروطهما للمشاركة وإجراء الانتخابات في هذه المحافظة.

فالمكون التركماني شدد على ضرورة إجراء العملية الانتخابية غير أنها ربطت إجراء العملية الانتخابية بموضوع تدقيق سجل الناخبين.

وقال تحسين كهية رئيس الكتلة التركمانية في مجلس محافظة كركوك في حديث خص به “النور نيوز” نحن “أكدنا مرارا وتكرارا باننا لسنا ضد إجراء الانتخابات ولكن لدينا شروط سبق وأعلنا عنها، موضوع تدقيق سجل الناخبين مهم بالنسبة لنا واذا لم نعرف ما وصل اليه سجل الناخبين فان كل المصائب التي خلقت في الانتخابات السابقة فإنها سوف تخلق في الانتخابات القادمة”.

وتابع “حتى في لقاءاتنا مع الأمم المتحدة أكدنا على ان سجل الناخبين تدقيقه ضروري واعتقد ان ممثلين التركمان في مجلس النواب أيضا أكدوا على هذا المعنى”.

وفيما إذا لم يجرى عملية التدقيق قال كهية “اذا لم يتم تدقيق سجل الناخبين فليؤجل الانتخابات أو يؤخذ بنظر الاعتبار ان تجرى انتخابات المجلس بكوتا او بتوافق على نسبة 32% لمرحلة انتخابية واحدة لمدة أربع سنوات فيجب ان يكون هناك توافق حتى يتم عملية إجراء الانتخابات لمجلس المحافظة”.

اما العرب فهم مندفعون للمشاركة في الانتخابات رغم انهم متخوفون من تبعات العملية الانتخابية البرلمانية التي جرت يخشون تكرار هذا الأمر وقال عضو المكتب السياسي للمجلس العربي في كركوك “محمود زيدان العبيدي” في حديث خص به “النور نيوز” ان “المكون العربي بقياداته وجماهيريه مستعد للانتخابات ويحشد الشارع العربي ولكن هناك تخوف من انتخابات 2018 البرلمانية لا زالت قائمة وما رافقها من حالات مشكوك فيها وحالات تزوير واضحة”.

وهناك تخوف لدى المكون العربي من مفوضية الانتخابات في كركوك وقال العبيدي “العرب لديهم اندفاع للمشاركة في الانتخابات ولكن لديهم ملاحظات حول عمل المفوضية والية التحديث للشارع العربي لذا يوجد ملاحظات تتطلب الإجابة عليها من قبل المفوضية حول نسبة التحديث في المناطق العربية ضئيلة جدا بالنسبة للمناطق الأخرى”.

وبخصوص الطرق التي يلجأ اليه العرب في حال عدم تلبية مطالبهم قال محمود زيدان “في حال عدم تلبية شرط تدقيق سجل الناخبين فإن الشارع سيتجه إلى الجهات المعنية بهذا الخصوص ويطالب بهذا الأمروقد يتجه الى المظاهرات والاحتجاجات حول هذا العمل والمطالبة بتغيير كوادر المفوضية او إحداث توازن في مكتب كركوك للمفوضية”.

وبين ان “المجلس العربي سيقوم بعدة زيارات ولقاءات لشرح المظلمة فيما يخص ملف الانتخابات عموما وملف التحديث خصوصا وشرح هذه القضية على كافة القيادات الوطنية والمحلية من اجل تسوية الموضوع”.

الجانب الكوردي شدد على ضرورة إجراء هذه العملية الانتخابية حالها كحال المحافظات الاخرى وبدون أية شروط او قيود وقال أحمد العسكري العضو في مجلس محافظة كركوك عن قائمة التآخي في حديث خص به “النور نيوز” نحن “طالبنا بإجراء الانتخابات ولدينا لجنة في بغداد بهذا الصدد وان تجرى مع المحافظات الأخرى وبدون شروط وقيود وحاليا في بغداد هناك تباحث مع اليونامي حول الموضوع مع العرب والكورد والتركمان”.

وفيما يخص عملية تحديث سجل الناخبين قال العسكري “قضية تدقيق سجل الناخبين أمر طبيعي واعتيادي بالنسبة لنا بأي طريقة سواء سجل 57 والاعتماد على الانتخابات السابقة غيرها ولكن اذا ضمت شروط قضية تقسيم إلى أقسام او تحديد نسب معينة فلن تقبل بها”.

ورفض المكون الكوردي عملية ما تعرف بتوزيع المناصب على نسبة 32% وقال العسكري “قضية توزيع المناصب على نسبة 32% أمر غير قانوني وغير دستوري والا فعليهم تغيير الدستور وعندها نقبل”.

وتجدر الاشارة الى انه “ومنذ ما يقارب 14 عاماً لم تنظَّم انتخابات محلية في محافظة كركوك، بسبب الخلافات بين المكونات التي تدور حول تحديد نسب تمثيلها في مجلس المحافظة من جهة، والتعثّر في تطبيق المادة 140 من الدستور من جهة أخرى”.

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