عالية نصيف : 500 الف الى مليون دولار سعر الدرجات الخاصة

2019/07/01 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف ان ” سعر الدرجات الخاصة / المدراء العامين/ يتراوح مابين 500 الف الى مليون دولار”./ انتهى وقالت نصيف في تصريح لـها:” طالبنا رئيس الوزراء بالتريث بملف الدرجات الخاصة ، خاصة بعد تشكيل لجنتين ، حكومية واخرى سياسية ، وبدات الكتل بالتهافت على هاتين اللجنتين وكانما هي استحقاق انتخابي […]

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