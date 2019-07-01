2019/07/01 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطالبات بزيادة زراعة الشعير لإيقاف إستيراده) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطالبات بزيادة زراعة الشعير لإيقاف إستيراده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).