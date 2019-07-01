2019/07/01 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى

اكد عضو مجلس محافظة ديالى رعد المسعودي، الاثنين 1 تموز 2019، وجود قرى ما زالت تعيش في العصر الحجري...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( في ديالى.. قرى ما زالت تعيش بالعصر الحجري.. لايربطها بالعالم سوى "صرصور") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( في ديالى.. قرى ما زالت تعيش بالعصر الحجري.. لايربطها بالعالم سوى "صرصور") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).