بالصور.. العشرات من اصحاب العقود يتظاهرون امام شركة

2019/07/01 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ميسان

تظاهر العشرات من أصحاب العقود التابعين لشرطة النفط امام مقر شركة بتروجاينة النفطية في محافظة ميسان، اليوم الاثنين، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم،

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