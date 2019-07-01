فيسبوك يحذف الصفحة الرسمية لوزير الداخلية ياسين الياسري وهذا السبب

2019/07/01 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعلن مركز الاعلام الرقمي، قيام الفيسبوك بحذف جميع الصفحات التي تحمل اسم وزير الداخلية العراقي الجديد ياسين الياسري .

وذكر بيان للمركز تلقت

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