2019/07/01 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة: مدير دائرة الإصلاح السابق نظَّم وصولاتٍ وهميَّة لسرقة 14 مليار دينارٍ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/01 | 12:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع كلكامش برس.

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