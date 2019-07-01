قريبا.. البدء بمشروع مد خط سككي بين ايران والعراق

2019/07/01 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مساعد وزير الطرق والتنمية الحضرية الايراني خير الله خادمي أن مشروع مد خط سككي بين شلمجه جنوب غربي ايران والبصرة بجنوب العراق سيبدأ العمل به في غ...

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