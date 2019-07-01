الزراعة: البيض المحلي العراقي يمتاز بالجودة بخلاف الإيراني الداخل بطريقة غير رسمية

2019/07/01 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الزراعة، الاثنين، جودة البيض المحلي العراقي بخلاف الإيراني الذي يدخل بطريقة غير رسمية.

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