2019/07/01 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل الفنان السوري، كمال بلان، على الجائزة الثانية في المسابقة العالمية للتلحين والعزف التي أقيمت في معهد يلينا غنيسينا في موسكو.ونال بلان الجائزة عن فئة التأليف والأداء الموسيقي، كما حصل على جائزة خاصة في مهارة العزف والتكنيك على آلة العود.ومثل بلان سوريا في المسابقة الموسيقية العالمية، والتي جرت في معهد غنيسينا بالعاصمة الروسية،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفنان السوري كمال بلان يفوز بجائزة في مسابقة غنيسينا وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفنان السوري كمال بلان يفوز بجائزة في مسابقة غنيسينا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفنان السوري كمال بلان يفوز بجائزة في مسابقة غنيسينا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).