2019/07/01 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالصور: وزير الداخلية يتابع حركة المرور في شوارع بغداد

الأثنين / 01 / تموز - 2019

26

كلمة - متابعة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: وزير الداخلية يتابع حركة المرور في شوارع بغداد) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور: وزير الداخلية يتابع حركة المرور في شوارع بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).