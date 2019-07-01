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بالصور: وزير الداخلية يتابع حركة المرور في شوارع بغداد


بالصور: وزير الداخلية يتابع حركة المرور في شوارع بغداد
2019/07/01 | 12:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بالصور: وزير الداخلية يتابع حركة المرور في شوارع بغداد

الأثنين / 01 / تموز - 2019

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كلمة - متابعة

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