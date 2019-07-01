برهم صالح يؤكد على ضرورة تطوير العلاقات مع كوريا الجنوبية

2019/07/01 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاثنين، ضرورة تطوير العلاقات بين العراق وكوريا الجنوبية على مختلف الاصعدة خدمة لمصالح الشعبين الصديقين.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان وتلقته وكالة صدى، ان “صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، مستشار الرئيس الكوري الجنوبي للشؤون الخارجية هان بيونغ دو والوفد البرلماني المرافق له”.واشار رئيس الجمهورية

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