الولايات المتحدة تغلق سفاراتها في تونس

2019/07/01 | 12:46

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متابعة :سومر نيوز

أعلنت السفارة الأمريكية لدى تونس إغلاق أبوابها لدواعٍ أمنية، اليوم الاثنين، ولم توضح السفارة عبر موقع...

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