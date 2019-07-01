2019/07/01 | 12:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الولايات المتحدة تغلق سفاراتها في تونس) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
أعلنت السفارة الأمريكية لدى تونس إغلاق أبوابها لدواعٍ أمنية، اليوم الاثنين، ولم توضح السفارة عبر موقع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الولايات المتحدة تغلق سفاراتها في تونس) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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