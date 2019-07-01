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الولايات المتحدة تغلق سفاراتها في تونس


الولايات المتحدة تغلق سفاراتها في تونس
2019/07/01 | 12:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة :سومر نيوز

أعلنت السفارة الأمريكية لدى تونس إغلاق أبوابها لدواعٍ أمنية، اليوم الاثنين، ولم توضح السفارة عبر موقع...

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