سياسي منفصل عن الواقع.. لا يكل ولا يمل ولا ينجح

2019/07/01 | 12:46

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يبدو السياسي العراقي المخضرم إياد علاوي منفصلا عن الواقع الذي يفترض أن يكون جزءا منه، فيما يصرّ على العمل من أجل العودة ...

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