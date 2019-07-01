الزبيدي: بعض الدول تستغل العاطلين لاشعال فتيل أزمة جديدة بالعراق

2019/07/01 | 12:46

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بغداد:سومر نيوز

حذر القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي باقر جبر الزبيدي، الاثنين، من قيام بعض الدول باستغلال الع...

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