صحيفة بريطانية: ايران ليست العراق وعلى دعاة الحرب التوقف عن التهديدات

2019/07/01 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لصحيفة ميدل ايست مونيتر البريطانية ، السبت، أن ما تحتاج واشنطن الى معرفته ووضعه بالاعتبار ان ايران في الوقت الحالي اقوى بكثير مما كان عليه العراق وهي أكثر استعدادًا لمقاومة أي عدوان أمريكي، ولذا يجب على دعاة الحرب الامريكيين التوقف عن التهديدات.وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ أن “حجم ايران […]

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