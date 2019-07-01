2019/07/01 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار / خطوة برس أعلن الجيش اليوم الاثنين عن تنفيذ عملية أمنية في عمق الصحراء غربي البلاد لتدمير الخلايا الإرهابية.وقال بيان رسمي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “قيادة فرقة المشاة الأولى نفذت عملية في عمق الصحراء استمرارا للعمليات البطولية التي تنفذها الفرقة لدك أوكار ما تبقى من خلايا النائمة في عمق الصحراء ولتأمين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش ينفذ عملية أمنية في عمق الصحراء وكالة خطوة برس.

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