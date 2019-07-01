ظريف: سنجبر أميركا على احترامنا

2019/07/01 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاثنين، أن بلاده ستجبر الأميركان على التحدث بلغة الاحترام، معتبرا أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر عزلة.وقال ظريف في مراسم اليوم الوطني للصناعة والمناجم في ايران ان “الولايات المتحدة وصلت الی استنتاج بأن ايران قد تحررت بالاتفاق النووي من السلاسل التي تم انشاءها وأنها تمكنت من التقدم […]

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