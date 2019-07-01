2019/07/01 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة حديثة أن الفوسفين، وهو غاز ذو رائحة كريهة سامة للحياة على الأرض، يمكن أن يشير إلى وجود أشكال حياة غريبة في أماكن أخرى من الكون.وقالت كلارا سوزا سيلفا، طالبة مرحلة ما بعد الدكتوراة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال حديثها في 24 يونيو، في المؤتمر السنوي لعلوم الأحياء، إن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غاز سام ذو رائحة نتنة قد يكون مفتاح العثور على الحياة خارج الأرض وكالة صدى الاعلام للانباء.

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