الأمم المتحدة تعين خبيرا دوليا لبناء قدرات اعضاء البرلمان العراقي

2019/07/01 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، عن تعيين الأمم المتحدة خبيرا دوليا للتنسيق مع المجلس بشأن صياغة مشروع متكامل يهدف الى بناء قدرات اعضاءه.

يتبع..وقال المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، ثمن دور حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، في دعم التعاون الفاعل مع البعثة الاممية لما فيه صالح للمواطن العراقي ".

وأضاف أن "برنامج الإمم المتحدة الإنمائي أعلن في العراق خلال كتاب شكرهم الى الكعبي ، عن استقدام خبير دولي للعمل مع مجلس النواب العراقي للتنسيق مع مجلس النواب وذلك لصياغة وثيقة مشروع متكامل تتضمن جلسات حوارية لوضع كافة التفاصيل المتعلقة بالاهداف المرجو تحقيقها بما في ذلك بناء قدرات اعضاء البرلمان فيما يتعلق ترك الموازنة المالية التقليدية او ما تعرف بموازنة البنود والتحول للبدء بإعداد موازنة البرامج والخطط والقابلية على متابعة الخطة الوطنية للتنمية المستدامة 2030 ، فضلا عن التعاون مع السلطة التشريعية بالقضايا ذات العلاقة " .

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