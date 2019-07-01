مدرب نفط ميسان يعد الجماهير بالفوز على الزوراء

2019/07/01 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وعد مدرب نادي نفط ميسان، احمد دحام، الاثنين، جماهير فريقه بالفوز على الزوراء في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ميسان ضمن لقاءات الاسبوع الخامس عشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وقال دحام في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “فريقنا دائما ما يقدم عروضا كبيرة في المباريات القوية و الجماهيرية “، […]

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