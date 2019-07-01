مكافحة 12180 دونما من بساتين النخيل المصابة بالدوباس في كربلاء

2019/07/01 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلا- وكالة النبأ للأخبار/ اعلنت مديرية زراعة كربلاء، اليوم الاثنين، مكافحة 12180 دونما من بساتين النخيل المصابة بالدوباس باستخدام الرش الارضي والحقن.وقال مدير زراعة كربلاء المقدسة رزاق الطائي، في بيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، أن "الكوادر المتخصصة في قسم وقاية المزروعات ووحدات الوقاية في الشعب الزراعية قامت بحملة مجانية لمكافحة حشرة الدوباس التي تصيب أشجار النخيل باستخدام الرش الارضي والحقن بهدف تقليل أضرارها السلبية على النخيل في عموم كربلاء واسفرت عن مكافحة (12180) دونما في مناطق مختلفة من كربلاء".

وأضاف، ان "الحملة الارضية التي بدأت يوم الأول من أيار الماضي وانتهت يوم التاسع من شهر حزيران الجاري ، نفذت بالتعاون مع دائرة وقاية المزروعات تم خلالها استخدام ثلاث مبيدات هي (فلاش - الفارين –الفاسين) للرش الارضي ومبيدي( اكتارا - ميدال) لطريقة المكافحة بالحقن".

واوضح الطائي، انه "تم مكافحة (1250) دونما بطريقة الحقن باستخدام(160) لترا من مبيد اكتارا و(50) لترا من مبيد ميدال، فيما تم مكافحة(10930) دونما بطريقة الرش الأرضي عن طريق الهولدرات باستخدام(1170) لترا من مبيد فلاش و (1500) لتر من مبيد الفارين و(170) لتر من مبيد الفاسين".

واشار مدير زراعة كربلاء إلى، ان "قسم وقاية المزروعات سبق وان استلم خمسة انواع من المبيدات من مناشئ رصينة من دائرة وقاية المزروعات ثلاثة منها لاستخدامها للرش الأرضي بواسطة الهولدرات وهي (1170) لتر من مبيد فلاش و(1500) لتر من مبيد الفارين و(200) لتر من مبيد الفاسين ومبيدين لاستخدامها بعملية المكافحة باستخدام عملية حقن النخيل وهي(100) لتر من مبيد(اكتار) و(50) كغم من مبيد ميدال".



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