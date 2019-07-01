لم يفت الأوان بعد نشاط يومي في منتصف العمر ينقذ من الموت المبكر

2019/07/01 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير دراسة جديدة إلى أن ممارسة التمارين الرياضية في منتصف العمر يقلل من خطر الوفاة المبكرة، حتى لو لم يكن الشخص نشطا من قبل طوال حياته.ووجدت الدراسة التي أجريت على نحو 15 ألف بريطاني، أن أولئك الذين مارسوا التمارين الرياضية لمدة ساعتين ونصف الساعة في أسبوع، قللوا بشكل كبير من خطر موتهم لنحو 13

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