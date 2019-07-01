2019/07/01 | 12:54

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برلماني: نواب كسروا نصاب جلسة السبت للاعتراض على حصصهم بالمناصب

بغداد/...



قال النائب عن تيار الحكمة، عباس صروط، الاثنين، ان جلسة البرلمان للسبت الماضي رفعت وكسر فيها النصاب بسبب اعتراض بعض النواب على تمثيل كتلهم في المناصب الخاصة.

وقال صروط لـ"عين العراق نيوز" ان "بعض النواب اعترضوا على تمثيل كتلهم السياسية في مناصب الدولة الخاصة وقاموا بكسر نصاب جلسة السبت الماضي ورفعها الى اليوم التالي".

وأضاف ان "بعض الوزراء بدأوا العمل الان على تغيير المدراء العامين النزيهين ومن لديهم كفاءة عالية، بحجة المجيء بمدراء جدد يتم تنصيبهم بالاصالة".انتهى2

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