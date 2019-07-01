2019/07/01 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ خطوة برس حصلت “خطوة برس” اليوم الاثنين على وثيقة تظهر إعفاء مسؤول قسم الإعلام جمال الدين الشهرستاني عن رئاسة قسم الإعلام في العتبة الحسينية وتعيين (أفضل عباس الشامي بديلا عنه).وذكر مصدر أن “قرار الإعفاء تم بعد منشور للشهرستاني عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وثيقة : إعفاء مسؤول إعلام العتبة الحسينية وكالة خطوة برس.

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