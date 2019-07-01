جيش الإحتلال يتوغل شرق خان يونس

2019/07/01 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توغلت آليات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الاثنين، لمسافة محدودة شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.وقال شهود عيان ان خمس آليات توغلت انطلاقا من بوابة السناطي شرقي البلدة لمسافة محدودة، وشرعت بأعمال تجريف بالمكان.وتنفذ قوات الاحتلال عمليات توغل من حين لاخر على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة.[…]

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