2019/07/01 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت هيأة النزاهة، الاثنين، عن كشف سرقاتٍ للمال العامِّ في دائرة الإصلاح العراقيَّة، مؤكدةً ‏أنَّ مدير الدائرة ومدير حساباتها السابقين أقدما على تنظيم وصولاتٍ وهميَّةٍ؛ للتغطية على سرقة ‏مبلغ (14,000,000,000) مليار دينارٍ.‏ وذكرت دائرة التحقيقات في الهيأة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “أحد فرقها ‏التحقيقيَّة المُؤلَّف بموجب أمرٍ وزاريٍّ،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة: الكشف عن سرقات بـ 14 مليار دينارٍ لمدير دائرة الإصلاح السابق ‏ وكالة خطوة برس.

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