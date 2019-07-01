2019/07/01 | 13:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ خطوة برس أعلنت هيأة النزاهة، الاثنين، عن كشف سرقاتٍ للمال العامِّ في دائرة الإصلاح العراقيَّة، مؤكدةً أنَّ مدير الدائرة ومدير حساباتها السابقين أقدما على تنظيم وصولاتٍ وهميَّةٍ؛ للتغطية على سرقة مبلغ (14,000,000,000) مليار دينارٍ. وذكرت دائرة التحقيقات في الهيأة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “أحد فرقها التحقيقيَّة المُؤلَّف بموجب أمرٍ وزاريٍّ،
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: الكشف عن سرقات بـ 14 مليار دينارٍ لمدير دائرة الإصلاح السابق ) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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