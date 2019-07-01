الزبيدي: حديث واشنطن عن عودة

2019/07/01 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الزبيدي في منشور على صفحته بموقع التواصل "الفيسبوك"، ان" مانشره مركز الدراسات الحربية في واشنطن اليوم تقريرا يتحدث عن "عودة سريعة ومدمرة لتنظيم داعش" قراءة لما بين السطور وبعد تراجع ضغوط الادارة الامريكية في "قمة العشرين" تلجا لترويج تقارير لبث الذعر والخوف في المنطقة لضمان استمرار تواجد القواعد العسكرية في سوريا والعراق".وبين، ان" من جهة اخرى يعمل "التحالف الدولي" على تأسيس قواعد في سيناء توضع لمساتها الاخيرة في دهاليز "الاجهزة الاستخبارية" والتي تعتبر ابرز مقدمات تنفيذ صفقة القرن".واضاف الزبيدي، انه" ليطمئن شعبنا في العراق ان تنظيم داعش انتهى الى غير رجعة وان محاولات الترويج له ماهي الا جزء من سياسية التلويح بالعصا الغليظة ".ودعا القيادي في المجلس الاعلى، الحكومة العراقية الى تطويع الاف العاطلين عن العمل والذين قد يشكلون طاقة سلبية و ورقة ضغط من قبل بعض الدول لإشعال فتيل ازمة يتم العمل عليها في الاروقة الخاصة خارجيا وداخليا".انتهى..م.م

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