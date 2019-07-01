الزراعة: إنتاج كميات كبيرة من الخوخ خلال الموسم الحالي في نينوى

2019/07/01 | 13:08

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، إنتاج كميات كبيرة من الخوخ بأنواعه المختلفة خلال الموسم الزراعي الحالي ضمن نطاق عمل شعبة زراعة القوش بمحافظة نينوى.

وقالت مديرية زراعة نينوى التابعة للوزارة، في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "إنتاجية مشروع الحديقة النباتية لهذا الموسم بلغت أكثر من 100 طن من الخوخ لغاية الان، وما زالت عملية الجني مستمرة حتى الآن".

وأضافت، أن "المشروع يعتبر أحد المشاريع الارشادية الذي تم إنشاؤه من قبل مديرية الزراعة في المحافظة عام 2016 بمساحة 50 دونماً وتشجيرها بأشجار الخوخ بأنواع عديدة منها الصوفي والكعبي وغيرها من الأصناف المطعمة وبعدد 5500 شجرة إيطالية".

وأشارت، إلى أن "عملية الارواء في هذا المشروع تتم باستخدام طرق الري بالتنقيط وعدم استخدام أي سماد لها مما ساعد على نجاح وتميز المشروع بفضل ما تنتجه من فاكهة تفوق المستورد من حيث النوع والقيمة الغذائية".

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